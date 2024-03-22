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У керестурскей Школи нєшка Републичне за туристични напрям

автор М. Афич
автор М. Афич 94 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” нєшка домашня Републичному змаганю зоз аґенцийного и готелиєрского дїлованя.

На змаганю участвую 11 школи з цалей Сербиї, тє. з Беоґраду, Суботици, Нишу, Тителу, Лесковцу, Смедерева, Враня, Индїї, Баїней Башти, Чаєтини и Парачину. За домашню школу змагац ше будзе школярка туристичного напряму Нора Кайра Есе, а менторка єй професорка Бояна Милянич.

Перши дзень змаганя, нєшка 22. марца, змагателє покладаю тест теорийного знаня и Формованя туристичного понуканя, док други дзень, на соботу 23. марца, змагателє вирабяю задаток зоз рецепцийного дїлованя.

Паралелно зоз змаганьом, нєшка будзе отримани и округли стол Републичного активу професорох аґенцийного и готелиєрского дїлованя.

Отверанє Републичного змаганя будзе нєшка на 11 годзин, а преглашенє побиднїка и дзелєнє дипломох на ютре, на 12,30 годзин.

Спонзоре змаганя Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула и Млєкара „Сомболед” зоз Зомбора.

Керестурска Школа домашня Републичному змаганю дзекуюци тому же єй школярка Маша Керекеш влонї, на истим змагананю, завжала перше место.

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