У керестурскей Школи означени Дзень мацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вчера означени 21. фебруар Медзинродни дзень мацеринского язика. З тей нагоди поволани госци – школяре и їх наставнїци седмей и осмей класи з Коцура, Дюрдьова (лєм зоз седмей) и з Лалитю.

У школским голу пририхтана и окремна програма з тей нагоди одн. Квиз зоз руского язика и култури у хторим участвовали двочлени екипи школярох седмей класи з Коцура, Дюрдьова и домашнїх, дзе на руским язику єст порядна настава.

Шицких учашнїкох и публику привитала директорка Школи Наталия Будински и визначела яке богатство чувац свой мацерински язик, а тиж и билинґвалносц, та здогадла на 100-рочнїцу першей ґраматики на руским язику.

Квиз на забавни способ обдумали домашнї наставнїци руского язика, а найвецей боди назберала екипа домашнєй школи.

Попри тим же участвовали у Квизу, школяре госци нащивели и школски будинок Замок тє. музейну збирку у нїм, школски кабинети и интернат, а пред тим провадзели квиз хтори порихтали школяре з туристичного напряму. На тот способ то була и промоция керестурскей школи за уписованє до єй двох напрямох ґимназиї и готелиєрско-туристичного.