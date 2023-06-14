У Коцуре будзе духовни камп за дзеци

КОЦУР – Християнски камп за дзеци зоз назву „Путованє по континентох” будзе отримани у Коцуре, у периоду од 26. по 30. юний, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици.

На духовни камп ше можу приявиц дзеци од першей по осму класу, а за кажди дзень тирваня кампу плановани рижни интересантни активносци, котри буду тирвац од 9 годзин рано по 17 годзин пополадню.

Так у програми дня плановани стретнуце и ранша физична активносц, Служба Божа, драмски слички, бависка и штафети, полудзенок и ужина, виронаука, роботнї, патренє филмох. Активносци ше буду одвивац у церкви, коло церкви, церковней сали и у Каритасу.

Приявиц дзеци мож на парохиї лєбо у манастире, а добродзечни прилог за тоту важну духовну подїю родичи и шицки други можу охабиц у ладички котра поставена на стред церкви.