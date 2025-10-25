КултураРутенпресТексти

У Коцуре будзе нєшка роботня вибиванє и вишиванє

автор Ол. Русковски
КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре нєшка, 25. октобра, на 11 годзин, Здруженє гражданох СОФИА зоз Нового Саду, отрима першу роботню под назву Вибиванє и вишиванє.

Тот проєкт потримує и финансує Завод за културу войводянских Руснацох прейґ конкурсу хтори розписал за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

Орґанизаторе поволали шицких заинтересованих же би пришли и участвовали на роботнї.

