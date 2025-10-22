У Коцуре будзе роботня Вибиванє и вишиванє

КОЦУР – На соботу, 25. октобра, у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре од 11 годзин Здруженє гражданох СОФИА зоз Нового Саду отрима першу роботню под назву Вибиванє и вишиванє.

Тот проєкт потримує и финансує Завод за културу войводянских Руснацох прейґ конкурсу хтори розписал за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

Орґанизаторе поволали шицких заинтересованих же би ше пришли и вжали учасц на роботнї.