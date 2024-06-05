У Коцуре будзе змаганє у вареню ловарского котлїка

КОЦУР – Ловарске дружтво „Сокол” з Коцура на соботу 8. юния на Пелетовим салашу орґанизує 19. змаганє у вареню ловарского котлїка, на хторим ше, як наявене, буду змагац коло 20 екипи з Коцура и околних местох.

Сход плановани на 9 годзин, змаганє почнє на 10 годзин, а фахова комисия котлїки будзе оценьовац од 13 годзин, гутори за Рутенпрес предсидатель Ловарского дружтва „Сокол” Любомир Тамаш.

Учасц по екипи виноши 8.000 динари и до тей цени зараховани 4 кили меса (швинєцина або дзивина), 10 бони за пице, древа на огень, маїци за кухарох, вредни награди за найлєпших кухарох и жимне пице по вигодних ценох, будзе и музика, вецей виводзаче, рижни жанри, тамбурова и популарна.