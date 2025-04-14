У Коцуре бул каритасов вашар

КОЦУР – У просторийох церковней сали Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре, як и у церковней порти, внєдзелю, 13 априла, отримани традицийни Вельконоцни вашар у орґанизациї парохиялного Каритасу „Марийов дом”.

Од ранших годзинох парохиянє могли видзиц рижнородне понукнуце котре за тоту нагоду порихтали числени викладаче.

Як и каждого року, и тераз нащивителє могли купиц рижни вельконоцни прикраски, венчики, аранжмани зоз квеца, ручни роботи, домашнї колачи и резанки, алє и уж вицифровани писанки. Окрем того, парохиянє могли купиц и приготовени, крашнє прикашени паски за наиходзаце швето.

Числени Каритасово волонтере участвовали на Вельконоцним вашаре, а ту були и наймладши котри на Нашей малей роботнї, вєдно зоз Милку Фейсову, направели рижни прикраски и предмети за предай. Часц заробеного пенєжу наймладши и тераз опредзелєли за гуманитарни потреби.