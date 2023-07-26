У Коцуре було анкетованє о Руснацох

КОЦУР – У просторийох Месней заєднїци, Етно-клубу „Одняте од забуца” и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре пондзелок, 24. юлия, отримане анкетованє Руснацох, хтори ше одволали на поволанку проф. др Михайла Фейси зоз Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету же би участвовали у интервюу и виполнєли анкету конциповану у рамикох проєкту „Чувствительни язики и язични вариєтети у Сербиїˮ („Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbiaˮ).

Анкету у Коцуре реализовали слависти Филолоґийного факултету у Беоґрадзе проф. др Стефана Паунович Родич и проф. др Слободан Соколович, а присутна була и докторандка мср Даница Щепанович. По словох др Фейси, др Соколович тиж член Наукового одбору Рускей матки и, у коавторству зоз колеґиню Паунович Родич, єден є з учашнїкох на Медзинародней науково-фаховей конференциї „Сучасна русинистика нєшка и у будучносци”, хтора ше ма отримац 18. авґуста на Филозофским факултету у Новим Садзе.

Як потолковал др Фейса, до Проєкту уключени и руски язик у Сербиї, цо подрозумює интервюованє цо векшого числа Рускиньох и Руснацох, членїцох и членох рускей националней заєднїци. Правенє актуалней бази представя знїмкох на руским язику и виполньованє одвитуюцого питальнїка. На основи питальнїка буду ше робиц статистични анализи и будзе ше розрабяц формула за випитованє чувствительносци и загроженосци язика, а база зоз авдио-знїмками будзе служиц за квалитативни язични анализи.

Ношитель Проєкту Балканолоґийни институт САНУ, як и Филозофски факултет Универзитету у Новим Садзе, Филолоґийни факултет Универзитету у Беоґрадзе, Филозофски факултет Универзитету у Нишу и Департман за прекладанє Унивезитету у Болонї. Вецей о Проєкту мож дознац на тим линку

По законченю анкетованя, за шицких котри участвовали, як за випитовачох так и випитаних, було и ошвиженє котре обезпечел Месни одбор Коцур Рускей матки.