У Коцуре було змаганє у вареню ловарского котлїка (фото)

КОЦУР – Ловарске дружтво „Сокол” з Коцура всоботу 8. юния на Пелетовим салашу орґанизовало 19. змаганє у вареню ловарского котлїка, на хторим участвовали 14 екипи з Коцура и околних местох.

По оцени фахово жирия, найлєпши котлїк уварела и перше место завжала екипа Ловарского дружтва з Бачкого Доброго Поля, друге место завжала Боске М&П зоз Коцура, а треце место завжала екипа Станич Аґрар зоз Челарева. За шицки три места, за награду, додзелєни котлїки рижних велькосцох, спрам велькосци награди.

Предсидатель Ловарского дружтва „Сокол” Любомир Тамаш гварел за Рутенпрес, же шицки учашнїки на змаганю достали исти состав меса, по два кили меса з єленя и два кили швиньского меса и ратички, а смак ловарского паприґашу и успих на змаганю завишел од схопносци каждей екипи и їх комбинованя присмакох.

Вон гварел же було менєй екипи як цо плановане, бо векшина людзох роби и у польопривреди, а жатва ярцу уж почала и людзе патра вихасновац красну хвилю же би витлачели ярец на час, як и же за шицки екипи хтори пришли обезпечени прави войводянски фриштик, шкварки и бендова.

Змаганє було нагода и за красне друженє на Пелетовим салашу, а приємну атмосферу у природи злєпшали и гудаци, могло ше чуц музику рижних жанрох, тамбурову и популарну.

Ловарске дружтво „Сокол” з Коцура ма 45 членох хтори плаца членарину, коло 30 з нїх активни ловаре хтори поряднє виходза до лову. Предсидатель Тамаш гвари же през жиму прикармюю дзивину, же ше намагаю реґуловац число чкодлївцох, любя природу и циль им прейґ активносцох хтори планую за наиходзаци час, научиц младих же би любели и чували природу.