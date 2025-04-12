У Коцуре и Вельконоцни вашар

КОЦУР – На нєдзелю, 13. априла, у Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре будзе преславена Квитна нєдзеля.

У шицких богослуженьох того дня парохиянє годни достац пошвецени багнїтки котри за тоту нагоду порихтали члени Церковного добору коцурскей грекокатолїцкей церкви.

Того дня у церковней сали будзе отримани и традицийни Вельконоцни вашар котри и того року орґанизує коцурски парохиялни Каритас „Марийов дом”. Шицки нащивителє годни купиц писанки, паски, рижни прикраски и шицко цо им потребне за наиходзаце швето.