У Коцуре нєшка „Капушнїк фест”

КОЦУР – На площи опрез Дома култури у Коцуре нєшка, 4. фебруара будзе отримана друга манифестация „Капушнїк фест”, у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас.

И того року за тот дзень орґанизаторе пририхтали рижнородну и богату програму, а на 12 годзин заказане святочне отверанє манифестациї.

Нащивителє годни уживац у музики тамбурового оркестра, безплатним коштованю капушнїкох характеристичних за тот валал, а за наймладших орґанизаторе пририхтали друженє зоз аниматорами Мики и Мини Маус.

Орґанизаторе поволали валалчанох и шицких других заинтересованих же би ше 4. фебруара од поладня прешейтали през центер Коцура и опатрели цо шицко пририхтане у рамикох манифестациї.