У Коцуре на гевтот пияток

ВЕРБАС – Вельки, ґломазни одпад и шмеце з вербаских улїцох тих дньох поодношели роботнїки Чистоти ЯКП Комуналєц, а таку акцию ше планує и по населєних местох тей општини од 14. по 18. октобер.

У Коцуре тота робота запланована за пияток 18. октобер, та кажде хто ма нєпотребни мебель, а сце го одруциц, най го винєше опрез хижи того дня кед ше по розпорядку одноши и комунални.

До того одпаду як и спомнуте спада стари мебель ґуми з авта, тварда пластика, скло и подобне. У подприємстве апелую най людзе нє виноша будовательни материял и одпад животиньского походзеня.

Зоз Чистоти поручую же би вельки одпад требало покласц так же би нє завадзал роботнїком, а окреме камионом до хторих ше будзе класц, док дробнєйше шмеце нє згорше покласц до шкатулох и запаковац до мещкох.