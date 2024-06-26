У Коцуре найлєпши резултати з виборного предмета

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре закончуюци испит покладали 38 школяре хтори тераз закончели осму класу и єдна школярка хтора прешлого року закончела осму класу, алє теди нє вишла на закончуюци испит.

Медзи тима 38 школярами цо покладали закончуюци испит и двойо школяре хтори го покладали по ИОП–2, то лєгчейша програма, понеже вони по лєгчейшей програми закончели цале основношколске образованє.

Од вкупного числа штверо школяре закончуюци покладали по руски, а єден з нїх по програми ИОП–2.

На испиту з мацеринского на уровню школи посцигнути 9,10 боди, з математики 8,90, а найлєпши резултати посцигнути з виборного предмета, 11,20 боди и ту ше найвецей школяре опредзелєли покладац биолоґию.