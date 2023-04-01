У Коцуре нєшка Медзиокружне змаганє з руского язика

КОЦУР – Тринасте Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури будзе отримане нєшка у коцурскей Основней школи (ОШ) „Братство єдинство” за школярох основних школох у хторих порядна настава по руски, як и за школярох зоз школох дзе ше учи руски язик як виборни предмет з елементами националней култури.

На змаганє приявени 53 школяре од пиятей по осму класу, зоз 12 местох и 22 школох.

Змаганє орґанизую Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ Братство єдинство зоз Коцура.