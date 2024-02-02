У Коцуре отримана схадза Одбору за културу НСР

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре вчера вечар, 1. фебруара, отримана штварта схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох (НСР).

Схадзку водзела предсидателька Одбору за културу Мелания Мали, а окрем членох Одбору, присутни були и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, секретар НСР Таня Арва-Планчак и предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач.

Главни точки дньового шору облапяли Звит о роботи Одбору за 2023. рок, Финансийни план и План роботи за 2024. рок.

Схадзка почала зоз єдногласним прилапйованьом Записнїку зоз предходней, трецей, схадзки Одбору за културу. Потим предсидателька Малийова присутним представела Звит о роботи Одбору за предходни рок, котри тиж прилапени єдногласно.

Шлїдзело представянє Финансийного плану и Плану роботи за 2024. рок, котри присутни тиж прилапели.

Як визначене на схадзки, нє зна ше ище точно яки финансиї буду, алє по словох предсидателя НСР Йоаким Раца, Одбор за културу направел реални финансийни план и думаня є же будзе прилапени, алє шицко ше будзе знац того мешаца накадзи ше конституує Скупштина Републики Сербиї.

Схадзка закончена зоз дискусию о актуалносцох вязаних за руску заєднїцу.