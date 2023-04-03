У Коцуре отримане 13. Медзиокружне змаганє з руского язика (фото)

КОЦУР – У просторийох Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре всоботу, 1. априла, отримане 13. Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури у рамикох 260 рокох насельованя Руснацох до Коцура, 110 рокох першей театралней представи у Коцуре и 110 рокох од народзеня проф. Гавриїла Г. Надя.

На змаганю участвовали школяре з основних школох од V-VIII класу зоз порядней настави и школяре зоз школох дзе ше руски язик учи як виборни предмет з елементами националней култури. Свойо знанє того дня указал 51 школяр зоз 12 руских местох, 29 школяре зоз порядней настави зоз трох школох, и то з Руского Керестура (14), з Коцура (14) и Дюрдьова (1). Знанє указали и 22 школяре зоз виборней настави зоз 19 школох, и то з Бачкей Тополї (3), Нового Орахова (1), Нового Саду (11), Сримскей Каменїци (1), Петроварадину (1), з Вербасу (1), Кули (1), Бачинцох-Шиду (1), Шиду (1) и Дюрдьова (1).

Змагательох и присутних спред Дружтва за руски язик, литературу и културу привитала Ирина Папуґа, як и директорка коцурскей Основней школи Сенка Мученски.

Тести за тогорочне Медзиокружне змаганє за порядну наставу порихтала професорка Люпка Малацко, а за виборну наставу професорка Мария Стрибер, зоз потримовку др Юлияна Рамача.

Же Медзиокружне змаганє було успишне и же го школяре озбильно похопели указує факт же од 51 школяра аж 35-еро завжали даєдно з перших трох местох.

На Републичне змаганє, хторе за школярох VII и VIII класох будзе отримане 27. мая, тиж у Коцуре, пласовали ше 22 школяре: 7 зоз порядней настави, тройо зоз VII и штверо зоз VIII класи, док зоз виборней настави 15 школяре: 7 зоз VII и 8 зоз VIII класи.

Шицки школяре котри завжали даєднo место як награду достали кнїжку у виданю НВУ „Руске слово”, a шицки котри участвовали достали подзекованє. На уручованю наградох присуствовала и предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олена Папуґа.

Змаганє орґанизовало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Основна школа „Братство єдинство” Коцур.