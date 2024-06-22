У Коцуре oтворена вистава подобових роботох Єлени Дудаш

КОЦУР – У просторийох Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре пияток, 21. юния, отворена перша самостойна вистава подобових роботох Єлени Дудаш, новинарки у Редакциї на руским язику Радио Нового Саду ЯМУ Радио-телевизия Нови Сад, по походзеню зоз Коцура.

На отвераню вистави присутних привитала предсидателька Етно клуба „Одняте од забуца” Аранка Медєши, хтора представела особну и професийну биоґрафию Єлени Дудаш, як и єй драгу подобового уметнїка, од початкох у основней школи и подобовей секциї Каритасу, та по участвованє на подобових колонийох и виставох.

На вистави виложени 52 малюнки, у технїка олєй на платну, малюнки аматерски и провадза Єленову подобову драгу. Вистава будзе отворена и под час манифестациї Коцурска жатва, хтора будзе у юлию, кед у просторийох Етно клуба будзе и вистава з нагоди 100 рокох од хаснованя радио-апарата.

Єлена Дудаш ше зоз мальованьом почала занїмац ище як школярка Основней школи у Коцуре и виставу отворела єй тедишня наставнїца подобового воспитаня Марияна Петричевич. На отвераню Петричевич гварела же Єленово малюнки нїжни, полни з колоритом, же на малюнкох доминую природа и весели фарби, видно єй знанє и любов ґу пейзажней архитектури и шицко то дава чувство змиреносци и поволує нас до прешлих часох.

Єлена ходзела на подобову секцию у Каритасу, хтору водзел наставнїк подобового воспитаня и подобови уметнїк Силвестер Макаї, дзе ше першираз стретла з технїку олєй на платну. З тей нагоди на отвераню вистави Макаї гварел же ю предложи же би була член Здруженя подобових уметнїкох Вербасу, зоз чим достанє нагоду порядно и на ярнїм и на єшеньским подобовим салону викладац свойо роботи.

Єлена Дудаш закончела Польопривредни факултет у Новим Садзе, напрям Пейзажна архитектура, а потим на истим факултету закончела мастер студиї з обласци гортикултури и мастер на Придорно-математичним факултету у Новим Садзе, напрям ґеоґрафия.

Проєкт потримал Завод за културу войводянских Руснацох и Месна заєднїца Коцур.