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У Коцуре ше будує соларну електрарню

автор М. Тамаш
автор М. Тамаш 135 Опатрене

КОЦУР – У Коцуре ше будує фотонапнуцову соларну електрарню Сунчица 3, моци 75 MW, хтора облапя пейц менши єдинки, ламели, и виходна моц по єдней ламели 9,99 MW.

Инвеститор „Дияґонала Солар” (Dijagonala Solar) ДОО, а проєктант Солар Eнерґи (Solar Energy) зоз Нового Саду.

Соларни парк будує ше од новембра прешлого року на часци хотара Пасовиско, на закупеней державней жеми, а по будовательним допущеню вкупна предрахунска вредносц виводзеня роботох виноши 960.000.000 без ПДВ-а, виявел директор „Дияґонала Солар” Дьордє Маркович.

У елекрарнї будзе 21.800 бифациялни монокристални соларни панели велькосци 2.384 мм x 1.303 мм x 35 мм, моц соларного панела максимално виноши 690 Wp, виходна активна моц максимално виноши 960 kW, моц панела максимално 60 kW.

Накривеносц соларних панелох 20-30 ступнї, вкупней бруто поверхносци 67.665 м2, висини 2,60 метери, виходней моци 9.990 kW/9,99 MW.

Соларни панети типа „HN21-66HT690W” oд „Hanersun Technology”, зоз вкупну приключну моцу од 15,042 kWp. Инвертори модел „SG350HX” oд „Sungrow” (350 kW кажди), a повязованє зоз електричну мрежу будзе реализоване по условийох хтори одредзени зоз предписанями „Електродистрибуциї” Сербиї.

Зоз проєктантскей хижи „Солар Eнерґи” гваря же тот проєкт пременї способ на хтори доставаме енерґию и поруша гранїци отримовносци.

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