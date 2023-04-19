У Коцуре ше ходзело и по облїваню (фото)

КОЦУР – Вельконоцни швета облапяю и обичай же би ше ходзело и по облїваню, та на други и треци дзень Пасхи хлапци и хлопи облїваю дзвичата и жени, и обратно.

Як наклада наша традиция, того обичая у Коцуре ше ище вше притримую и старши и младши, гоч нє у таким чишлє як цо то було дакеди.

Так тих дньох на валалских улїчкох могло видзиц и оквицени кочи зоз запрагнутима коньми, и вецей ґрупи школских дзецох котри весели и нашмеяни ходзели облївац свойо товаришки, лєбо товаришох, та и даєдну наставнїцу.

Велї после облїваня були цалком мокри, а галайк, квичанє и шмих було чуц зоз дворох велїх руских обисцох, чуваюци так нашо стари обичаї.