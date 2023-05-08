У коцурскей парохиї на Дзуря пошвецене жито

КОЦУР – Швето великомученика св. Георгия, Дзуря, по юлиянским календаре означене всоботу, 6. мая, и у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре.

Вельку Службу Божу служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, а з нагоди того швета числени коцурски парохиянє присуствовали богослуженю. Парох о. Рац у казанї шицких присутних вирних здогаднул на живот и страданє св. Георгия, а як визначел, тото швето источашнє вше красне саме по себе, вше доволує и виволує шмелосц на ришеносц, на мудросц и розумлївосц у живоце. Самим тим, додал о. Рац, то шицко од Бога нам дане же бизме йому служели, його велїчали и славели и прияли венєц нєбескей слави.

По законченю Велькей Служби Божей и процесиї коло церкви, як то звичай на Дзуря, у церковней порти парох о. Рац на месце дзе пошате жито пошвецел скошени снопчки котри за тоту нагоду пририхтали члени Церковного одбору.

Покошене младе жито пошвецане на штирох бокох, цо символизує штири боки коцурского хотара.

По законченю пошвецаня, присутни вирни могли вжац пошвецени снопчки младого жита и зоз тим однєсц благослов до свойого дому.