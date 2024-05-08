У коцурскей парохиї було мированє, а преславенe и Дзуря

КОЦУР – На Шветли пондзелок, другого дня Велькей ноци, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре на концу шицких богослуженьох було мированє парохиянох.

На 10 годзин була Велька Служба Божа котру служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац. Того дня означене и швето великомученика св. Георгия, Дзуря.

По законченю Велькей Служби Божей була и процесия коло церкви, як то звичай на Дзуря. У церковней порти парох о. Рац на месце дзе пошате жито пошвецел скошени снопчки котри за тоту нагоду пририхтали члени Церковного одбору.

Покошене младе жито пошвецане на штирох бокох, цо символизує штири боки коцурского хотара.

По законченю пошвецаня, парохиянє могли вжац пошвецени снопчки младого жита и так однєсц благослов до свойого дому.

И у вечаршей Служби Божей на 19 годзин було мированє присутних вирних.

На Шветли вовторок богослуженя отримани як и пондзелок.