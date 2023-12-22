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У коцурскей Школи нєшка будзе Новорочни вашар

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 50 Опатрене

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, нєшка, 22. децембра, будзе отримани Новорочни вашар.

З тей нагоди шицки котри приду до Школи годни поопатрац, алє и купиц, рижни прикраски и инше цо школяре порихтали за наиходзаци крачунски и новорочни швета. У пририхтованю понукнуца за Новорочни вашар наймладшим помагали учительки, наставнїки, як и родичи.

Новорочни вашар будзе отримани у физкултурней сали з початком на 9 годзин.

Школяре и колектив Школи поволали шицких валалчанох же би их потримали и нащивели тогорочни Новорочни вашар.

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