У коцурскей Школи будзе Новорочни вашар

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, на ютре, 22. децембра, будзе отримани Новорочни вашар.

З тей нагоди шицки котри приду того дня до Школи годни поопатрац, алє и купиц, рижни прикраски и инше цо школяре порихтали за наиходзаци крачунски и новорочни швета. У пририхтованю понукнуца за Новорочни вашар наймладшим помагали учительки, наставнїки, як и родичи.

Новорочни вашар будзе отримани у физкултурней сали з початком на 9 годзин.

Школяре и колектив Школи поволали шицких валалчанох же би их потримали и нащивели тогорочни Новорочни вашар.