У коцурскей школи привитани першокласнїки (фото)

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 1. септембра, привитани першокласнїки котри по першираз вошли до учальньох як школяре. Того дня настава почала и за шицких других школярох нїзших и висших класох.

Святочни привит будуцих школярох котри з нєсцерпезлївосцу дочекали початок нового школского року отримани у физкултурней сали. За тоту нагоду їх товарише пририхтали програму у котрей малим першокласнїком з писнями и рецитациями прикрашели перши дзень у школи. Тиж и директорка Школи Сенка Мученски шицких першокласнїкох привитала и пожадала им вельо успиху, и лєм добри оцени.

На привиту першокласнїкох присутни були и предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, як и предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олена Папуґа. Вони будуцим школяром гварели пар слова, а предсидатель Ґлушац шицким першокласнїком подзелєл дарунки.

После першого преволованя школярох, першокласнїки вєдно зоз своїма родичами и учительками поуходзели до своїх учальньох. До першей класи у коцурскей Школи того року уписани 43-ойо школяре – штири школярки до руского оддзелєня и 39-еро до двох сербских оддзелєньох.

Школярох першей класи руского оддзелєня шлїдуюци штири роки будзе водзиц учителька Славка Хромиш, а други два оддзелєня котри провадза наставу на сербским язику буду водзиц учительки Єлена Буила и Мария Роквич-Мудри.