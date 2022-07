У Кули будзе турнир у одбойки 3 на 3, мож ше приявиц

КУЛА – На нєдавно отвореним базену у Кули, шлїдуюца собота, 6. авґуст, будзе у знаку промоциї здравого живота и спорту, кед будзе отримана годзина йоґи и турнир у одбойки 3 на 3.

На соботу, з початком на 11 годзин, Сенка Войтечки, йоґа учитель и терапеут, отрима промотивну безплатну годзину йоґи у тирваню од єдней годзини.

Истого дня на 10 годзин под покровительством Општини Кула, Води Дива и фирми Каприоло ОК „Гайдукˮ, орґанизує турнир 3 на 3 у одбойки. Котизация за турнир виноши 2.000 динари по екипи, а за найуспишенєйших обезпечени богати наградни фонд.

За турнир у одбойки ше мож приявиц на число 065 2061895.

На базену у Кули тих дньох почала и школа плїваня, а капацитети пополнєни такой першого дня. На базену актуалне и нащивене ноцне купанє, а управа обезпечела и термин хтори наменєни плївацкому клубу Гайдук зоз Кули.

