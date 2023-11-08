У Кули була вистава нємецких овчарох

КУЛА – Терен Фодбалского клубу „Кула” на Ґедеру бул домашнї „1. Войводина – Sieger Show”, специялизованей вистави нємецких овчарох.

Викладателє пришли, окрем зоз Сербиї, и зоз Мадярскей, Словацкей, Румуниї, БиГ, Горватскей, як и зоз далєкей Монґолиї.

На тей вистави предствени коло 200 нємецки овчаре у шицких катеґорийох, од наймладших од три по шейсц мешаци, та по роботни пси у катеґориї длугошерсцатих и псох зоз нормалну шерсцу.

Судийове були еминентни познавателє раси нємецких овчарох и углядни одховйоваче – Златко Ревлич и Дамир Йованович зоз Горватскей и Петер Фирич зоз Сербиї.

Покровитель вистави „Кинолоґийни союз” Сербиї и ґенерални секретар Союзу др Махмуд ал Даґистани, а орґанизатор, попри наведзеного союзу, и „Клуб нємецких овчарох” Сербиї.