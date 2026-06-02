У Кули додзелєне ище 33 контракти

КУЛА – У Шветочней сали Скупштини општини Кула, концом мая, було додзельованє контрактох за енерґетичну санацию фамелийних будинкох и квартельох. З тей нагоди додзелєни 33 контракти, цо представя другу часц конкурса за 2025. рок.

Як друга часц конкурса зоз 2025. року, вкупно додзелєне 136 контракти, од чого 53 контракти достали порядни гражданє, док 83 контракти достали гражданє зоз социялно загрожених катеґорийох.

Министерство рударства и енерґетики финансує 90 одсто шицких мирох, док гражданє участвую зоз 10 одсто.

Вельке одволанє гражданох резултат орґанизованя инфо-дня у мєнших местох, Руским Керестуре, Крущичу и Липару, дзе зазначене и найвекше интересованє.

Комисия за енерґетичну санацию помогла гражданом же би позберала документацию и координациї зоз Министерством.

Зоз Министерства ше наздаваю же на конкурсу за 2026. рок, одволанє гражданох будзе ище векше.

Треба надпомнуц же контракти за енерґетичну санацию достали и гражданє зоз Руского Керестура.