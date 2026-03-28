У Кули маю право гласац 33.286 особи

КУЛА – Од пиятку почала виберанкова цихосц котра будзе тирвац заключно зоз нєдзелю до 20 годзин, покля ше нє завру виберанково места. Як у општини Кула, так ище у 9 локалних самоуправох дзе ше отримую виберанки – Кладову, Лучанох, Арандєловцу, Смедеревскей Паланки, Новим Княжевцу, Бору, Баїней Башти, Майданпеку, и у Севойну.

Заключно зоз 25. марцом, Општинска виберанкова комисия у Кули обявела конєчне число гласачох, а то 33.286 на цалей териториї општини Кула. Зоз того числа, у Руским Керестуре єст 3.702, у Кули 14.066, у Червинки 6.779, у Новей Червинки 301, у Сивцу 5.987, у Крущучу 1.355, и у Липару 1.096 гласачох.

Цо ше дотика кулскей општини, Општинска виберанкова комисия принєсла Одлуку о гласаню звонка гласацкого места, та так зоз дому можу гласац особи зоз оправданима причинами, пре чежку хороту, инвалидитет, або стари особи. Вимогу за таки способ гласаня мож поднєсц найскорей 72 г. скорей виберанкох, а найпознєйше до 11 годзин на дзень виберанкох, на шлїдуюци телефонски числа: 025/751-135, 025/751-115, 025/751-103. За прияву потребни особни податки, мено и презвиско, ЄМЧГ, место, адреса, контакт телфон и причина.

На локалних виберанкох, на нєдзелю 29. марца у кулскей општини за 37 одборнїцки мандати буду ше змагац пейц преглашени лїстини, на кторих єст 99 кандидатох.

У шицких 10 локалних самоуправох, право гласа маю 247.985 гласаче, спрам велькосци општинох, у Кладову ше вибера 28 одборнїкох скупштини општини, у Лучанох и Бору по 35, у Арандєловцу 41, у Смедеревскей Паланки 49, у Новим Княжевцу 40, У баїней Башти 45, у Майданпеку 31, а у ужицкей городскей општини Севойно 19.

У складзе зоз законом, 48 годзини пред гласаньом и на дзень виберанкох по заверанє виберацих местох, у медийох забранєно обявйовац можлїви резултати гласаня, явне представянє кандидатох, лїстинох и їх планох и програмох, забранєне поволовац гласачох же би гласали, або же би нє гласали за одредзени виберанково лїстини.