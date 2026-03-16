Вирски животЛокални виберанки 2026РутенпресТексти

У Кули на штандох вербалне зраженє

автор М. Джуджар
КУЛА – Под час пияцу, внєдзелю 15. марца политични опциї котри наступя на локалних виберанкох 29. марца отримали штанди и медзисобу ше вербално зражели.

У штредку були поставени штанди ґрупи гражданох „Глас младих општини Кула” котри наступя на виберанкох под шорним числом 3, зоз єдного боку були штанди СНС котри наступя на виберанкох под числом 1 наволана „Александар Вучич – Кула наша фамелия!”, а з другого боку штанд СПС котри наступи у коалициї зоз лїстину число 1.

Ситуация кулминовала зоз вербалним зраженьом медзи тима двома политичнима опциями, алє без озбильних проблемох.

