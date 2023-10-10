У Кули отримани єшеньски фестивал „Днї бундави”

КУЛА – Уж традицийно, у Кули отримани єшеньски фестивал 9. „Днї бундави”, всоботу 7. октобра.

Тогорочна манифестация позберала вельке число викладачох, а боме и нащивительох щицких возростох котри уживали у специялитетох зоз бундави, музики и пригодней програми.

Тогорочни єшеньски фестивал нащивел и покраїнски секретар за привреду и туризем др. Ненад Иванишевич котри обишол штанди, побешедовал зоз викладачами и зоз купованьом продуктох потримал їх роботу.

И того року на манифестациї участвовали „Здруженє за защиту и одхов дробних животиньох” Кула, котри приказали експонати, та дзеци алє и други нащивителье видзели малу фарму дробних животиньох: рижни птици, папаґаї, голуби, кури, гуски, качки, заяци…

Окремна часц програми була пошвецена змистом за дзеци, як цо то рисованє – на паперу алє и прикрашованє бундавох, правенє макетох бундави зоз природних материялох, и вецей спортски бависка.

Часц єшеньского фестивалу и менши продукователє, алє и професоре и школяре основних и штреднїх школох зоз териториї општини Кула, та так школу „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура представяли туристични технїчаре котри пририхтали колачи з бундави и сувенири.

На тогорочней манифастациї медзи численима викладателями, були штанди и зоз Руского Керестура и зоз Коцура. Зоз Керестура рижни продукти предавали школяре зоз ОШШ „Петро Кузмяк”, колачи на грубо понукала Наташа Настасич, а ґаздовство Чапко мало на штанду рижни продукти зоз бундави, потим Центер Йосафата, а наисце богати штанд мало и Здруженє женох „Байка”, а зоз Коцура того року бул Силвестер Русковски и понукал продукти з бундави як и П.Р. „Затина” зоз природнима продуктами.

У културней програми наступели аматере КУД „Дурмитор” їх хор Вили, а цали час присутних забавял локални бенд „Иван и ґитара”, як и бенд „Херценшлус”.

Манифестацию орґанизовали – Здруженє женох „Еко Кула”, Туристична орґанизация Општини Кула, Општина Кула и Локална акцийна ґрупа „Шерцо Бачки”, зоз потримовку Покраїнского секретарияту за привреду и туризем и Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство.