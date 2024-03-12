У Кули поховани Йоаким Бики

КУЛА – На городским теметове у Кули, 8. марца поховани Йоаким Бики котри ше упокоєл 7. марца у своїм 85. року живота. Бул єден зоз сновательох кулского Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник”, його длугорочни предсидатель як и активни член секцийох.

Йоаким Бики ше народзел 26. юния 1939. року на салашу при Руским Керестуре од оца Якима и мацери Ирини як їх перше дзецко, а мал ище брата Янка и шестру Марию. До Основней школи ходзел на Косанчичу и у Керестуре, штредню електротехнїчну закончел у Панчеве як и Висшу електротехнїчну школу у Суботици. Роботни вик почал у фабрики „Истра” у Кули, а предлужел у Штреднєй електро-машинскей школи у Кули, а познєйше роби як наставнїк у Школи за образованє одроснутих при Роботнїцким универзитету и тирвацо ше населює у Кули дзе зоз супружества з Миру, а вец зоз Серафину ма дзеци Снежану и Мирослава.

Роботу предлужел у подприємстве „Шветлосц” у Кули на месце директора, цо окончовал осем роки, а потим прешол за референта за инвестициї до Електродистрибуциї у Вербаше одкадз 1999. року пошол до пензиї.

Бики у рускей заєднїци останє запаметани по тим же пред 25 роками бул у ґрупи ентузиястох обновиц културни живот Руснацох у Кули, кеди основане РКУД „Др Гавриїл Костельник”. Нє бул перши, алє бул єден з найдлугорочнєйших предсидательох того Дружтва. Виберани бул на даскельо мандати прето же ше указал добри орґанизатор, упарти и витирвали, вельки ентузияст у роботи з чим инспировал на векшу активносц и других членох Дружтва. Вєдно з Владом Бучком допринєсол же би ше обезпечело просториї за роботу Дружтва, а Бики упарто робел на звекшованю членства и його подмладзоованю, и на звекшаню числа активносцох и секцийох. Вєдно зоз супругу Серафину активно шпивал и у хлопскей и мишаней шпивацкей жридловей ґрупи, а у активносцох го остатнї роки онєможлївела чежка и длуга хорота.

Вичная му памят!