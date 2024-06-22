У Мадярскей будзе участвовац и ансамбл КУД „Тарас Шевченко”

БАЯ (МАДЯРСКА) – У рамикох ИПА проєкту „Гранїца хтора нас злучує” (Border that unites us) на програми у Баї у Мадярскей нєшка, 22. юния руску заєднїцу представи ансамбл КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Завод за културу войводянских Мадярох поволал и други заводи за културу националних заєднїцох Войводини же би участвовали у його ИПА проєкту „Гранїца хтора нас злучує” (Border that unites us).

Завод за културу войводянских Руснацох предложел же би на програмох у Баї у Мадярскей, того року руску заєднїцу представел ансамбл КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Ансамбл КУД „Тарас Шевченко” наступи у Културней палати Бачки (Bácskai Kultúrpalota, Szentháromság tér 3) на 19 годзин, на програми наволаней Музика, шпиванка и танєц зоз Бачки, кед окрем Дюрдьовчанох наступя и „Стеван Сремац” сербски културни центер зоз Сенти и Културно-просвитне дружтво „Єднота” зоз Ґложану.