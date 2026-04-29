У маю кажди дзень Майово молебени

РУСКИ КЕРЕСТУР – У скоро шицких церквох нашей Епархиї святого Миколая Руски Керестур од 1. мая кажди вечар священїки буду служиц Молебени до Богородици – Майово молебени, понеже май пошвецени Пречистей Дїви Мариї.

У керестурским катедралним храме св. оца Миколая Молебени буду кажди вечар по Служби хтора на 19 годзин, а пред Службу ше будзе модлїц Пацерки. Молебени буду закончени 31. мая, з нєзаповеданим шветом Царици Богородици у нашим Марийовим святилищу Водици.

Соботами ше на 19 годзин служи Служби Божо у Водици, пред тим ше на 18:30 модлї Ружанєц, а после Служби буду Майово молебени.

На пияток 1. мая и Перши пияток у мешацу, будзе споведз по валалє.