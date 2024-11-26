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У Манастире у Коцуре преславени Кирбай

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 13 Опатрене

КОЦУР – У Манастире шестрох Служебнїцох Нєпорочней Дїви Мариї у Коцуре пондзелок, 25. новембра, на швето Святого Йосафата, преславени Кирбай.

Кирбайска Служба Божа почала на 11 годзин, а служели ю декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, парох кулски єромонах Дамян Кича, ЧССВ, капелан кулски єромонах Платон Салак, ЧСВВ и декан сримски и парох шидски о. Михайло Режак котри бул и казательник. Зоз пригодну бешеду и словами у казанї о. Режак здогаднул присутних на живот и шмерц Святого Йосафата.

Красне число коцурских парохиянох пришли того дня до Манастира, а тото значне швето зоз своїм присуством возвелїчали числени шестри, як и члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици и госци зоз других наших местох.

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