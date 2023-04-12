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У Матици сербскей будзе промоция дїлох рускей лексикоґрафиї

автор В. Вуячич
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НОВИ САД – У Святочней сали Матици сербскей, (Матици сербскей 1) на вовторок, 25. априла на 12 годзин будзе промоция капиталних дїлох рускей лексикоґрафиї – Словнїка компютерскей терминолоґиї проф. др Михайла Фейси, Правописа руского язика зоз правописним словнїком проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши и Анґлийско-руского словнїка проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски.

Промоцию ше орґанизує з нагоди 100-рочнїци обявйованя першей ґраматики руского язика (Граматика бачваньско-рускей бешеди о. др Гавриїла Костельника, 1923) и 110-рочнїци народзеня професора Гавриїла Г. Надя (17. април 1913), нашлїднїка автора першей ґраматики.

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