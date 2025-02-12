У молитви до Пречистей Дїви Мариї Лурдескей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У каплїци пошвеценей Пречистей Сїви Мариї Лурдескей, у старим манастире, зоз Службу Божу означене швето Лурдскей Мариї котре ше означує у цалим швеце на дзень кед ше Мария обявела св. Бернардети у терашнїм познатим святилїщу у Лурду.

Службу предводзел декан сримски и парох шидски о. Михайло Режак, кулски парох єромонах о. Дамян Кича, ЧСВВ и єромонах о. Платон Салак, ЧСВВ, капелан керестурски о. Владимир Медєши, а споведал индїйски парох и помоцни капелан керестурски о. Михайло Шанта, наказовал о. Режак. После служби шицки вєдно ше помодлєли Молебен до пречистей Дїви Мариї.

Вечаршу службу служели о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа, котри и наказовал.

Пондзелок вечар закончена и Дзевятнїца до Пречистей Дїви Мариї Лурдескей у истей каплїци зоз службу за шицких котри ше модлєли за їх намиреня.