У нєдзельовим ТВ Маґазину и Широким плану

НОВИ САД – У нєдзельовим ТВ Маґазину годно одпатриц зоз хтору подїю заварти тогорочни 58. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре. Тиж так, и яки малюнки, скултпури и други уметнїцки дїля нащивителє можу видзиц у Вербаскей ґалериї дзе отворени Ярнї подобови салон.

З оглядом на тото же яр у полним розмаху алерґени вше баржей спричиню почежкосци у каждодньовим живоце, у Телевизийним маґазину буду совити же як ше мож вибориц з тим периодом алерґийох.

Такой по законченю Телевизийного маґазина шлїдзи и фамелийни маґазин Широки план у хторим хторим будзе госцовац млада малженска пара Римар зоз Руского Керестура.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 3. мая на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, и на пондзелок на 10:30 годзин, а мож го одпатриц и на одложеним патреню на сайту РТВ.

Широки план на нєдзелю 3. мая на 21 годзин, а емисию годно одпатриц и на одложеним патреню на сайту Радио-телевизиї Войводини