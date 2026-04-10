У нєдзельовим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У Телевизийним маґазину на нєдзелю, 12. априла буду емитовани прилоги зоз нашей заєднїци котри означели тидзень зa нами.

Векша часц емисиї будзе пошвецена найвекшому християнскому швету – Велькей ноци, а годно послухац винчованку нашого епарха кир Георгия Джуджара. Емитоване будзе и як вирни на Служби Божей у Церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Саду преславели тото швето.

Як часц пририхтованьох за швето бул вельконоцни вашар у Коцуре, а будзе и прилог о парохиянох з Нового Вербасу котри зоз своїм парохом о. Данилом Задрепком свою церкву святого Владимира обилєли звонка.

У Заводу за културу войводянских Руснацох орґанизована проєкция знїмкох нашого визначного публицисти Мирона Жироша, а годно дознац и цо догварене на порядней 49. схадзки Националного совиту Руснацох, котра отримана 8. априла у Руским Керестуре.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 12. априла на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, и на пондзелок на 10:30 годзин.