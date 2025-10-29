У новей емисиї за младих на радию по руски

НОВИ САД – На Радио програми по руски у Емисиї за младих котра будзе емитована на стреду, 29. октобра будзе слова о Сайму кнїжкох.

Млади котри любя читац, препоруча кнїжки котри хвильково читаю.

Учуєме и младу писательку Михаелу Еделински зоз Руского Керестура котра пошвидко вида свою першу кнїжку .

Будзе слова и о журки котру Пакт Рутенорум пририхтує з нагоди Ноци босоркох.

Порихтани и други интересанти теми, та прето послухайце нашу емисию.

Емисия ше емитує премиєрно каждей стреди на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин на габох РНС.

Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.