У новембру будзе дюрдьовски Бал младих

ДЮРДЬОВ –Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и тей жими буду орґанизовац Бал младих. Бал будзе на соботу, 15. новембра од 20 годзин, у просторийох дюрдьовского Дружтва.

Уходнїца 3.500 динари, зоз ню ше достава вечеру и нєгранїчене количество напою. Уходнїци мож резервовац при Валентини Салаґ на число телефона 061/1303933 лєбо на инстаґрам боку @mladez.djurdjov найпознєйше по 10. новембер.

Млади за Бал рихтаю богату томболу, а за добру атмосферу и того року будзе задлужени бенд „Коцурски бетяре” зоз Коцура.