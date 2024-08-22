У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 34. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представени наш подобови уметнїк Владимир Голуб зоз Вербасу. На Тижньовнїку пише текст о 100 дньох Влади Войводини.

На рубрики Нашо места тексти о 12. Дньох паприґи хтори отримани у Руским Керестуре, подрагшеню комуналних услугох и води у наших валалох, оправя ше двор у керестурскей школи, мосцик на виходзе зоз Керестура, а була и винарска ноц у Шидзе.

На бокох Економиї Любомир Арваї зоз Коцура бешедує о тогорочних урожайох, о реґенеративней польопривреди як одвиту на климатски пременки у Сербиї.

На бокох Култура и просвита тексти о манифестациї Най ше нє забудзе хтора отримана у Дюрдьове, КУД „Жатва” було на Дньох Дужиянци у Суботици хтори орґанизує Национални совит Бунєвцох, а у Руским Керестуре бул концерт Лемкох зоз Польскей. На духовним боку текст о Кирбаю хтори бул на Преображенє у Шидзе, а у других наших церквох пошвецена овоц, а було и швето Мала Матка Божа у Водици дзе обити дала ш. Клара.

На бокох Спорту текст же почали фодбалски стренуца у новей сезони, конїцки обегованя хтори отримани у Руским Керестуре.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох дзе рецепт за биле месо зоз желєняву, у тим чишлє додаток Дом и фамелия дзе совити за початок нового школского року.