У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицецпиятим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о тим же Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ розписало Конкурс за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини же би ше реализовало програми и проєкти зоз обласци култури.

У рубрики Нашо места тексти о манифестаци Днї нового хлєба у Новим Орахове, о вареню рибового паприґашу у Руским Керестуре. У рубрики Економия мож почитац о ламачки кукурици у Коцуре и урожайох у Шидзе. У рубрики Духовни живот текст о упечаткох з Водицового кампу 2024.

На бокох Култури и просвити вистка же у Коцуре у основней школи и того року будзе перша класа по руски, текст о нащиви Делеґациї Орґанизациї за зєдинєнє Руснацох у Мадярскей „Руки шоз” Рускому Керестуру, як и о наступу фолклорного ансамба КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова у Болгарскей.

У рубрики Людзе, роки, живот тексти о наступу ФК ,,Русин” на традицийней манифестациї „Днї керестурскей паприґи” у Руским Керестуре и о новим проєкту менаджера у музичней индустриї и кулинарству Бранимира Бояновича, хтори по походзеню з Руского Керестура.

У рубрики Спорт тексти о фодбалских стретнуцох у наших местох, як и о спортисткох зоз Вербасу – Маши Янкович, хтора участвовала на Олимпияди у Паризу як членїца кошаркашскей репрезентациї Сербиї и о Йовани Попович, хора ше як членїца юниорскей репрезентациї у кошарки за дзивчата Сербиї принєсла бронзову медалю зоз Европского першенства.

Додаток Литературне слово пошвецени 60-рочнїци виходзеня того подлїстку.