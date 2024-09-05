У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 36. чишлє „Руского слова” у рубрики Тижньовнїк висти спред Одбору за образованє Националного совиту Руснацох же у Суботици вибрана школа у хторей будзе орґанизована виборна настава руского язика.

На бокох Нашо места звит о схадзки Скупштини городу Нового Саду на хторей вибрани городоначальнїк Милан Дюрич, а медзи опозицийнима одборнїками и двоме Руснаци.

У рубрики Економия актуална ламачка кукурици у Општини Вербас, дзе по думаню велїх парастох урожай преполовени.

На бокох Култури и просвити вецей у статї о нєдавно отриманей 39. Културней манифестациї „Миклошевци 2024”, док фокус рубрики на новим школским року и першокласнїкох у школох дзе ше настава одвива на русим язику.

Репортажа о Янкови Планчаковому Бобекови з Руского Керестура зазначена на бокох Людзе роки живот. Ту и напис о будинку, керестурским Замку, своєродним символу валала.

У рубрики Духовни живот слово о Кирбаю у Коцуре, хтори 28. авґуста, зоз Архиєрейску Службу Божу Коцурци преславели у церкви Успения Пресвятей Богородици, истого дня преславени Кирбай и у Бикичу.

У рубрики Спорт вше актуални фодбал и одбавени змаганя и резултати, у тижню отримане и змаганє у спортским риболове, а ту и вистки о успиху учашнїкох на Параолимпийских бавискох у Паризу.

И у тим чишлє на бокох Интермеца представяме наших уметнїкох, з тей нагоди Силвестера Д. Макая з Коцура. Рецепти у стаємней рубрики Хладок и горуци тепши, а Додатки у тим чишлє Дикица и Мозаїк.