У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 37. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представенa нашa подобовa уметнїцa Maрия Канюх зоз Нового Саду.

У Тижньовнїку текст о активносцох Одбору за образованє националного совиту и орґанизованю виборней настави у Суботици, та з тей нагоди Йоаким Рац, Олена Папуґа и Желько Ковач нащивели шкоу „Иван Ґоран Ковачич” у Суботици и Школску управу у Зомборе.

На рубрики Нашо места тексти о схадзкох скупштини општини у Кули и у Шидзе, дзе вигласани кадрово пременки, була реґата у Кули, Вера Салонски зоз Дюрдьова була на Дньох сувачу у Кикинди. Прешлого тижня Добродзечне огньогасне дружтво зоз Руского Керестура достало донацию, т.є. огньогасну опрему дзекуюци Альошови Гайдуковому, хтори опрему обезпечел зоз Норвежскей. Манифестация Стретнуца валалох на Михалово лєто будзе по першираз отримана у Руским Керестуре, будзе отримана на нєдзелю, 29. септембра, у центру валала, а у рамикох тей манифестациї означи ше и 190-рочнїцу од снованя Здруженя ремеселнїкох.

На Економиї пише о ламаню кукурици на оглядних польох у Руским Керестуре. На бокох Култура и просвита текст о уметнїкови Дарянови Гардийови хтори жиє у Праги, а знїма филм о Керестуре и наява за Стретнуце хорох хторе будзе у Вербаше.

На духовним боку текст о Малей Матки Божей у Руским Керестуре дзе на служби Божей у Водици Ротари клуб зоз Кули подаровал икону На драги до Емаусу. Бул Кирбай у Малих шестрох Исусових у Руским Керестуре и у Миклошевцох.

На бокох Спорту текст о першенствених змаганьох наших фодбалских тимох.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох дзе рецепт як ше вари фашири у мачанки зоз паприґу и шметанку. У тим чишлє вишли додатки Мозаїк и Руснаци и швет.