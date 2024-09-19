У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У новим 38. чишлє новинох „Руске слово” мож пречитац теми хтори означели тидзень за нами. На Тижньовнїку обявена розгварка зоз одвичательну редакторку програми на Руским язику, радия РТВ Марию Тот. Причина за розгварку були кадрово проблеми после одлуки менаджменту Медийного сервису Войводини о рационализациї.

У рубрики Нашо места текст о означованю Дня општини Бачка Тополя на хторим за длугорочну активносц у култури Руснацох у Новим Орахове наградзени Любо Рац. Тиж так нєдавно за окончователя длужносци директора Здруженя за помоц ментално нєдостаточнє розвитим особом „Белава птица” у Кули менована Ивана Зазуляк Папуґа.

На бокох Економиї обявени тогорочни искуства у продукциї паприґи у Дюрдьове, як и текст о подлим урожаю слунечнїку пре сушу, на польох Войводини. У рубрики Духовни живот текст о означованю школярского дня у Водици у Руским Керестуре, Сримскей Митровици и Беоґраду. Єден бок пошвецени манифестациї Днї скарбу, хтора отримана у Бачу, а дзе на духовним концерту наступела Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур.

У рубрики Култура и просвита у тим чишлє обявени тексти о 14. Хорским фестивалу „Карпати” у Вербаше, як и Шветовим тамбурка фестивалу у Новим Садзе на хторим участвовали браца Владимир и Иван Молнарово зоз Дюрдьова.

У рубрики Людзе, роки, живот обявене стретнуце зоз професором, мастером Русийского и Руского язика зоз Шиду Зденком Лазором. У першим плану рубрики Спорт мож пречитац о успихох атлетичарох зоз Руского Керестура, як и прегляд резултатох зоз фодбалских стретнуцох наших клубох.

У тим чишлє обявени додаток Дом и фамелия.