ИнформованєРутенпресТексти

У новим „Руским слове”

автор С. Фейса
автор С. Фейса 5 Опатрене

НОВИ САД – У найновшим 39. чишлє Руского слова у рубрики Тижньовнїк розгварка з Любомиром Медєшом з Канади, дакедишнїм дирекром НВУ „Руске слово”. У истей рубрики представителє Националного совиту Руснацох вєдно з нову наставнїцу руского язика Любов Бобаль, нашли ришенє за наставу по руски у Сриме.

На бокох Нашо места звит о початку реконструкциї драги Руски Керестур–Лалить, а од вистох з Керестура видвоюєме же у викенду пред нами першираз будзе отримана Манифестация „Стретнуца валалох на Михалово лєто”.

О тим як прешла сезона обераня паприґи и чом ше того року нє понукало услугу одкупу корнишонох у Руским Керестуре, вецей у рубрики Економия.

На бокох Култури и просвити вецей о премиєри у СНТ и опери „Демон” у хторей як сопран наступела Люпка Рац. Дзень пред Кирбайом у Дюрдьове госцовал Хор Гармония.

У рубрики Людзе, роки, живот представяме наших дохторох, малженску пару з Руского Керестура, др Бориса Варґу специялисту общей гирурґиї и його супругу Александру, специялизанта педиятриї. Ту и репортажа о Марияни Сивч з Нового Саду.

У рубрики Духовни живот тема Кирбай у Дюрдьове хтори 21. септембра зоз Архиєрейску Службу Божу Дюрдьовчанє преславели у церкви Рождества Пресвятей Богородици. У Беоґрадзе преславена 100-рочнїца Беоґрадского надвладичества.

У рубрики Спорт вше найактуалнєйши фодбал, односно одбавени змаганя и резултати, а ту и ширши напис о традицийним клубским змаганю у лапаню риби на дуґов хторе отримане прешлей нєдзелї.

У тим чишлє на бокох Интермеца и далєй представяме наших уметнїкох, з тей нагоди Ромка Макая з Коцура. Ту и стаємна рубрика Хладок и горуци тепши, а додаток у тим чишлє Литературне слово.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Финансованє главни проблем националних совитох

Керестурску Школу нащивел покраїнски секретар Отот

На пияток почина 14. Културна манифестация „Кед голубица...

Оддзелєнє за русинистику означи Европски дзень язикох

Промоция кнїжки о руским язику