У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 39. чишлє Руского слова у рубрики Тижньовнїк розгварка з Любомиром Медєшом з Канади, дакедишнїм дирекром НВУ „Руске слово”. У истей рубрики представителє Националного совиту Руснацох вєдно з нову наставнїцу руского язика Любов Бобаль, нашли ришенє за наставу по руски у Сриме.

На бокох Нашо места звит о початку реконструкциї драги Руски Керестур–Лалить, а од вистох з Керестура видвоюєме же у викенду пред нами першираз будзе отримана Манифестация „Стретнуца валалох на Михалово лєто”.

О тим як прешла сезона обераня паприґи и чом ше того року нє понукало услугу одкупу корнишонох у Руским Керестуре, вецей у рубрики Економия.

На бокох Култури и просвити вецей о премиєри у СНТ и опери „Демон” у хторей як сопран наступела Люпка Рац. Дзень пред Кирбайом у Дюрдьове госцовал Хор Гармония.

У рубрики Людзе, роки, живот представяме наших дохторох, малженску пару з Руского Керестура, др Бориса Варґу специялисту общей гирурґиї и його супругу Александру, специялизанта педиятриї. Ту и репортажа о Марияни Сивч з Нового Саду.

У рубрики Духовни живот тема Кирбай у Дюрдьове хтори 21. септембра зоз Архиєрейску Службу Божу Дюрдьовчанє преславели у церкви Рождества Пресвятей Богородици. У Беоґрадзе преславена 100-рочнїца Беоґрадского надвладичества.

У рубрики Спорт вше найактуалнєйши фодбал, односно одбавени змаганя и резултати, а ту и ширши напис о традицийним клубским змаганю у лапаню риби на дуґов хторе отримане прешлей нєдзелї.

У тим чишлє на бокох Интермеца и далєй представяме наших уметнїкох, з тей нагоди Ромка Макая з Коцура. Ту и стаємна рубрика Хладок и горуци тепши, а додаток у тим чишлє Литературне слово.