У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 40. чишлє новинох ,,Руске слово” у рубрики Тижньовнїк у фокусу дводньова схадзка Координациї Националних совитох.

На бокох Нашо места школа „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре з промоцию мастер роботи Тамари Хома означела Европски дзень язикох. У Руским Керестуре отримана манифестация „Стретнуца валалох на Михалово лєто”. У рубрики Економия слово о продукованю бундавкох, алє и сезони ґереґох у Керестуре хтора ище вше тирва.

На Филозофским факултету у Новим Садзе тиж означени Европски дзень язикох, штанд мало и Оддзелєнє за русинистику, а вецей о тим на бокох Култура и просвита. У истей рубрики вецей о Медзинародней науковей конференциї ,,Интеркулт 2024” хтора отримана у Новим Садзе. У Вербаше отримана фолклорна манифестация ,,Панонски вашар”

У рубрики Людзе, роки, живот наш госц Микола Хромиш, руководитель Виводзацкей фолклорней ґрупи КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. На бокох рубрики Дружтво вецей о злохаснованю Закона о шлєбодним приступу информацийом од явного значеня.

У рубрики Духовни живот напис о госцованю людзох зоз Словацкей и нащиви керестурскей церкви, а члени Церковного одбору з Керестура и нашо двоме священїки були у Словацкей.

На спортских бокох найвецей простору дате фодбалу, односно одбавеним змаганьом, а ту и звит зоз змаганя керестурских рукометашкох.

У тим чишлє на бокох Интермеца представени Милан Колбас дипломован ґрафичар и професор подобовей култури.

Додатки у тим чишлє Дикица и Мозаїк.