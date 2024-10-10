У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец першим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк тексти о зaєднїцкей схадзки Вивершного одбору и Одбору за културу Националногo совиту Руснацох, о схадзки Одбору за информованє и о схадзки Одбору за службене хаснованє язика и писма.

У рубрики Нашо места тексти о ґазификациї основей школи у Коцуре, о уписованю нових членох до фолклорней секциї КУД „Жатва” у Коцуре, о Осмим огньогасним змаганю шайкашскей реґиї хторе було у Дюрдьове и о реконструкциї главней драги през Керестур по Лалич. У рубрики Економия текст о „Єшеньским фестивалу квеца” у Кули и о тим же Управа за аґрарни плаценя розписала явну поволанку за подношенє вимогох за набавку нового трактора у рамикох ИПАРД 3 програми.

У рубрики Култура и просвита тексти о Дзецинским тижню и ЕКО наставнїцох у Руским Керестуре и о другей Подобовей колониї „Марио арт”, хтора отримана у амбиєнту салаша „Салаш на три води” у Туриї.

У рубрики Людзе, роки, живот текст о малженскей пари, о Серафини и Здравкови Клашня зоз Коцура, хтори нєдавно преславели 40 роки малженского живота. У рубрики Дружтво розгварка з Миколом Каменїцкийом з Коцура, хтори Заводу за културу войводянских Руснацох подаровал богати леґат, числени кнїжки и виглєдовацки материял на касетох.

У рубрики Духовни живот тексти о тим же Сербия будзе мац першого кардинала, о нових иконох у церкви у Кули, о тим же ше означи 120-рочнїцу церкви у Бикичу.

У рубрики Спорт тексти о фодбалских стретнуцох у наших местох и о тим же Ґлориян Штранґар з Керестра освоєл бронзову медалю на Першенству Сербиї у каратеу.

Як додатки обявени Мозаїк и Руснаци и швет.