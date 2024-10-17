У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Вишло 42. числo наших новинох. На рубрики Тижньовнїк обявени текст о Округлим столу о очуваню нєматериялного културного скарбу меншинох у Републики Сербиї, хтори отримани у Суботици.

У рубрики Нашо места єст текст о нащиви Ґеронтолоґийного центра у Коцуре етно збирки „Одняте од забуца”. Призначени и проблеми у дюрдьовскей оводи. У истей рубрики и розгварка зоз Ґораном Бобальом хтори жиє у Швайцарскей.

На бокох Економиї обявени тогорочни искуства у продукциї цукровей цвикли у коцурским хотаре, а нашо новинаре призанчели манифестацию „Днї бундави” у Кули.

Од темох у рубрики Духовни живот текст о преслави Кирбю у Вербаше, як и текст о означованю 150-рочнїци од народзеня владики Дионизия Нярадия у Руским Керестуре и у Хусту у України. У рубрики Култура и просвита у тим чишлє обявени текст о додзельованю награди „Василя Турока Гетеша” др Михайлови Фейсови.

У рубрики Людзе, роки, живот обявене стертнуце зоз казательнїком медзинародней евангелистичней церкви зоз Ческей Лєвом Шулцом. Наша госцинска, у тей рубрики, Єлена Кухар дипломовани физиотерапеут зоз Нового Саду.

Ту и нєзаобиходна рубрика информатор, а у першим плану рубрики Спорт текст о успихох наших фодбалских клубох.

У тим числу обявени додатки Дом и фамелия и Руске словечко.