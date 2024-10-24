У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 43. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представени наш аматер маляр Славко Колошняї зоз Нового Орахова.

У Тижньовнїку текст о Семинаре за локални самоуправи, информация о конкусрсу Министерства просвити и Министерства за людски и меншински права за стипедованє школєрох у порядней настави на язикох националних меншинох. Текст о трибини о феминизме у Руским културним центру.

На рубрики Нашо места тексти о Водова фесту хтора 10-раз отримана у Руским Керестуре, писали зме о дню ошлєбодзеня од фашизма у Руским Кересуре и Коцуре, о новим тарґовинским центре у Шидзе хтори ше будує, Дню поживи у керестурскей школи.

На бокох Економиї пише о тим же представнїки зоз Коцура були на роботнї у Кули дзе бешедоване о организованю манифестацийох, єст текст о продуктней берзи зоз хторей дознаваме же понуканє польопривредних продуктох вельке, же жито и соя коштали менєй, а кукурица исто як и нєдавно. У Вербаше бул фестивал меду дзе пчоларе визначели же им чежки рок, алє же надїю нє траца.

На бокох Култура и просвита тексти о Манифестациї Ораховска єшень, о вечаре о творчосци Михайла Ковача у Заводзе за културу войводянских Руснацох. На бокох Людзе, роки, живот пишеме о Чардакох у Шидзе хтори зачувани и чуваю здогадованє на стари часи, текст о Дюрови Сопкови зоз Руского Керестура.

На духовним боку текст кнїжочки Помпейска дзевятнїца, нащиви грекокатолїцких богословох и священїкох зоз Мадярскей, шветовим дню пацеркох за дзеци, єст висти зоз парохиї у Сримскей Митровици, друженя за старши особи у Шидзе.

На бокох Спорту текст о 33. Спортских бавискох Яша Баков дзе СД „Русин” побиднїк у малим фодбалу 3 на 3, у општинскей лиґи Шид Моровичанє єшеньски шампиони, на нєдавно отриманим општинско – школским змаганю шаху за шахистох з подруча општини Шид, шахисти зоз Шаховскей секциї КПД „Иван Котляревски” з Бикичу посцигли замерковани резултати. У катеґориї шахистох од першей по штварту класу основней школи, Михайло Шолтис завжал перше место.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох дзе рецепт як ше пече рафаело торту.

У тим чишлє додаток Литературне слово.